Стало известно, где 8 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3238 человек. Выздоровели – 2221 человек. Умерли – 18 человек.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Волосовский район:
- Беседа;
- Большая Вруда.
Выборгский район:
- Выборг;
- Светогорск;
- поселок Сосновый Бор;
- Цвелодубово.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Виркино;
- Вырица;
- Коммунар;
- Елизаветино;
- Новый Учхоз;
- Новый Свет;
- Куровицы;
- Сяськелево;
- Тяглино.
Киришский район:
- Кириши.
Приозерский район:
- Сосново;
- Кузнечное;
- Солнечное;
- Мичуринское.
Сланцевский район:
- Сланцы;
- Загривье.
Тихвинский район:
- Тихвин;
- Пашозеро.
Тосненский район:
- Федоровское.