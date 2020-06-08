Стало известно, где 8 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3238 человек. Выздоровели – 2221 человек. Умерли – 18 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

Беседа;

Большая Вруда.

Выборгский район:

Выборг;

Светогорск;

поселок Сосновый Бор;

Цвелодубово.

Гатчинский район:

Гатчина;

Виркино;

Вырица;

Коммунар;

Елизаветино;

Новый Учхоз;

Новый Свет;

Куровицы;

Сяськелево;

Тяглино.

Киришский район:

Кириши.

Приозерский район:

Сосново;

Кузнечное;

Солнечное;

Мичуринское.

Сланцевский район:

Сланцы;

Загривье.

Тихвинский район:

Тихвин;

Пашозеро.

Тосненский район: