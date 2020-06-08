Стало известно, где 8 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3238 человек. Выздоровели – 2221 человек. Умерли – 18 человек.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

  • Беседа;
  • Большая Вруда.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Светогорск;
  • поселок Сосновый Бор;
  • Цвелодубово.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Виркино;
  • Вырица;
  • Коммунар;
  • Елизаветино;
  • Новый Учхоз;
  • Новый Свет;
  • Куровицы;
  • Сяськелево;
  • Тяглино.

Киришский район: 

  • Кириши.

Приозерский район:

  • Сосново;
  • Кузнечное;
  • Солнечное;
  • Мичуринское.

Сланцевский район:

  • Сланцы;
  • Загривье.

Тихвинский район:

  • Тихвин;
  • Пашозеро.

Тосненский район:

  • Федоровское.