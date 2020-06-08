Труп пенсионерки нашел у себя в квартире житель Сертолово

В полицию Всеволожского района 7 июня поступило сообщение о трупе пожилой женщины в двухкомнатной квартире дома по улице Молодцова в Сертолово. Тело обнаружил хозяин квартиры. Ныне умершую он приютил около пяти лет назад, когда ее выгнали из дома родственники.

По словам хозяина, в самой квартире был беспорядок, пропали документы. Он сразу вызвал врачей, которые констатировали смерть и обнаружили на руках умершей синяки. Мужчина рассказал полиции, что сутками ранее пенсионерка жаловалась на боли в ногах.

Точную причину смерти установит экспертиза.