Лобовое столкновение внедорожника и легковушки произошло в Ломоносовском районе

Спасатели доставали из искорёженной легковушки водителя и пассажира.
По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 8 июня на 21 километре дороги «Стрельна-Кипень-Гатчина». Водитель ВАЗ-2115 по неизвестной причине выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi.
В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Спасатели вытаскивали их из покорёженного автомобиля спецсредствами.
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08.06.2020 157
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.