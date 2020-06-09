Лобовое столкновение внедорожника и легковушки произошло в Ломоносовском районе

Спасатели доставали из искорёженной легковушки водителя и пассажира.

По информации УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 8 июня на 21 километре дороги «Стрельна-Кипень-Гатчина». Водитель ВАЗ-2115 по неизвестной причине выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с внедорожником Mitsubishi.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Спасатели вытаскивали их из покорёженного автомобиля спецсредствами.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.