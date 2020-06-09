Теплая и дождливая погода ожидается в Ленобласти во вторник

Вторник для жителей Ленобласти будет пасмурным и дождливым.

Согласно сообщениям синоптиков 9 июня на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается температура наружного воздуха на уровне от +17 до +22 градусов тепла, местами и у водоёмов до +12 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.

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Также синоптики сообщают, что на территории Ленобласти ожидается дождливая погода, а местами возможны ливни.