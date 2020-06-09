Волонтеры Конституции готовятся к работе на участках в Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

С 15 июня на 22 информационных пунктах в районных центрах Ленинградской области начнут работать волонтеры Конституции.

Активисты расскажут ленинградцам о ходе подготовки общероссийского голосования, сути поправок в основной закон государства и порядке голосования. Список и адреса пунктов доступны по ссылке.

В преддверии голосования в Ленинградской области зарегистрировалось рекордное количество желающих стать волонтерами Конституции — 1083 человека. Более 350 добровольцев уже прошли обучение.

Вам будет интересно
Для избирательных участков в Ленобласти приготовлено 33 тонны санитайзера
По данным Леноблизбиркома, на сегодняшний день регион полностью готов к предстоящему голосованию с точки зрения требований Роспотребнадзора из-за COVID-19. Как рассказали в...
09.06.2020 44

Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Напоминаем, что заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения можно подать с 5 по 21 июня до 14:00 любым из предложенных способов:

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

С подробной информацией о предстоящем голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома, а также на порталах Конституция2020.рфМояконституция.рфВолонтерыконституции.рф или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.