Волонтеры Конституции готовятся к работе на участках в Ленобласти

С 15 июня на 22 информационных пунктах в районных центрах Ленинградской области начнут работать волонтеры Конституции.

Активисты расскажут ленинградцам о ходе подготовки общероссийского голосования, сути поправок в основной закон государства и порядке голосования. Список и адреса пунктов доступны по ссылке.

В преддверии голосования в Ленинградской области зарегистрировалось рекордное количество желающих стать волонтерами Конституции — 1083 человека. Более 350 добровольцев уже прошли обучение.

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Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Напоминаем, что заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения можно подать с 5 по 21 июня до 14:00 любым из предложенных способов:

в территориальных избирательных комиссиях – с 16:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 14:00 в выходные;

в участковых избирательных комиссиях – с 16 по 21 июня до 14:00.

в любом МФЦ;

на сайте госуслуг.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

С подробной информацией о предстоящем голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома, а также на порталах Конституция2020.рф, Мояконституция.рф, Волонтерыконституции.рф или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.