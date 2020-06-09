Почти 17 тыс жителей СЗФО выздоровели после COVID, эпидобстановка стабилизируется

Почти 17 тысяч человек из 27 тысяч заразившихся коронавирусом в Северо-Западном федеральном округе уже выздоровели, сообщает аппарат полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана.

Гуцан накануне провёл оперативное совещание с участием главных федеральных инспекторов по вопросам социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионах Северо-Запада России.

«Как отмечалось на совещании, санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северо-Западном федеральном округе в целом имеет тенденцию к стабилизации. Всего, по данным Роспотребнадзора, по состоянию на 8 июня в федеральном округе выявлены 26,9 тысячи заболевших, 16,8 тысячи из них выздоровели», — говорится в сообщении.

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Поскольку в российских регионах сейчас поэтапно отменяются ограничения по коронавирусу, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических требований предприятиями торговли, бытового обслуживания и других отраслей, отмечает полпредство.