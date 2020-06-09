Вор обокрал девушку, но был обезврежен – «жертвой» оказалась сотрудница УФСИН

Вечером 8 июня 28-летний безработный из Удмуртии попытался украсть мобильный телефон у идущей по улице девушки. Жертвой грабежа оказалась 27-летняя сотрудница следственного изолятора № 6 «Горелово» в Ломоносовском районе Ленобласти. Грабитель был обезврежен на месте и передан полиции.

Сотрудница УФСИН возвращалась домой. К ней подбежал мужчина, выхватил из рук мобильный телефон и попытался скрыться. Девушка догнала грабителя, обезвредила с помощью приемов борьбы, после чего вызвала полицию.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.