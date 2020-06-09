Фото: покупатели написали много добрых отзывов о курьере, погибшем в ДТП с Ефремовым

Как ранее сообщал ivbg.ru, актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон интернет-магазина 8 июня в Москве. Курьер – 58-летний Сергей Захаров – скончался в Институт Склифосовского.

Сергей Захаров работал водителем-курьером в интернет-магазине «Деликатеска.ру». Покупатели магазина знали курьера по имени и написали ему много хороших слов и отзывов, как при жизни, так и после смерти. Telegram-канал Mash собрал несколько из них.