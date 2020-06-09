Полиция задержала актера Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы

Устроивший смертельное ДТП в Москве актер Михаил Ефремов официально задержан. Об этом заявила пресс-служба столичного главка МВД.

“Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса”, — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон интернет-магазина. Курьер – 58-летний Сергей Захаров – скончался в Институт Склифосовского.