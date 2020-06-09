В Ленобласти патологоанатомы и судмедэксперты получат доплату за работу с COVID-19

Губернатор Ленобласти подписал постановление о назначении стимулирующих выплатах сотрудникам Бюро судебной-медицинской экспертизы.

Так, врачам-патологоанатомам, которые работают с телами умерших от COVID-19 людей, получат доплату в размере 160% среднемесячного дохода, средний медицинский персонал — 80%, а младший медицинский персонал — 40%.

В Ленобласти такие выплаты получат 23 патологоанатома и санитара. Общая сумма 1 млн 30 тысяч рублей за два месяца (апрель-май).

Ранее мы сообщали, что водителям скорой медицинской помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом, доплатят 40% ежемесячного дохода.