Сотрудница СИЗО в Санкт-Петербурге в рукопашной обезвредила преступника

Сотрудник СИЗО-6 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алина Сабурова задержала преступника с помощью приёмов рукопашного боя, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСИН.

«Вечером 8 июня девушка возвращалась домой с подругой, когда увидела в ближайшей лесополосе мужчину, избивающего женщину. Не раздумывая, сотрудница пришла на помощь: приёмами рукопашного боя обезвредила злоумышленника, но тот успел убежать», — говорится в сообщении.

Девушки сразу вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Спустя некоторое время этот же мужчина появился недалеко от девушек, делая вид, что занимается спортом.

Сотрудница СИЗО опознала его и стала фотографировать, на что мужчина отреагировал с агрессией, набросился на сотрудницу, пытаясь нанести удары. Ему удалось выхватить мобильный телефон сотрудницы, и он попытался скрыться в ближайшем парке. Сабурова догнала его, ей пришлось снова применить приёмы рукопашного боя, после чего преступник оказался обездвиженным. Девушка дождалась прибывший наряд сотрудников полиции и передала им злоумышленника.

Задержанный оказался 28-летним уроженцем Удмуртии, который был ранее судим, а сейчас является лицом без определённого места жительства.

В ходе борьбы с преступником сотрудница получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы, злоумышленник кусался при задержании.

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