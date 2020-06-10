Сотрудница СИЗО в Санкт-Петербурге в рукопашной обезвредила преступника

Сотрудник СИЗО-6 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алина Сабурова задержала преступника с помощью приёмов рукопашного боя, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСИН.
Девушки сразу вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Спустя некоторое время этот же мужчина появился недалеко от девушек, делая вид, что занимается спортом.
Сотрудница СИЗО опознала его и стала фотографировать, на что мужчина отреагировал с агрессией, набросился на сотрудницу, пытаясь нанести удары. Ему удалось выхватить мобильный телефон сотрудницы, и он попытался скрыться в ближайшем парке. Сабурова догнала его, ей пришлось снова применить приёмы рукопашного боя, после чего преступник оказался обездвиженным. Девушка дождалась прибывший наряд сотрудников полиции и передала им злоумышленника.
Задержанный оказался 28-летним уроженцем Удмуртии, который был ранее судим, а сейчас является лицом без определённого места жительства.
В ходе борьбы с преступником сотрудница получила травмы пальцев рук и незначительные травмы головы, злоумышленник кусался при задержании.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело статье «покушение на грабёж».