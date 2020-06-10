Число безработных в период распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге выросло до 80 тыс человек

Число безработных в Санкт-Петербурге выросло до 80 тысяч человек, сообщил журналистам председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко.

«У нас в городе уже больше 80 тысяч зарегистрированных безработных», — сказал Чернейко.

При этом он добавил, что в городе открыто около 32 тысяч вакансий.

«Есть оценки учёных, и мы с ними сильно спорить не будем, о том, что к концу лета мы будем иметь максимальное количество зарегистрированных безработных, порядка 130 тысяч. Здесь уже будут те, кто пришёл на биржу в результате воздействия самого по себе экономического кризиса, закрытия рабочих мест на предприятиях и банкротств… Больше мы не ожидаем», — сказал он.

Вам будет интересно В Ленобласти официально безработными остаются более 21 тыс. человек За время пандемии число официально безработных жителей Ленобласти выросло с 3,5 тыс. до 21 тыс. человек. Зампредседателя регионального комитета по труду... 09.06.2020 80

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 19 153 случая заражения COVID-19. Умерли 433 человека. Выздоровел 8101 человек.