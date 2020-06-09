В Ленобласти официально безработными остаются более 21 тыс. человек

За время пандемии число официально безработных жителей Ленобласти выросло с 3,5 тыс. до 21 тыс. человек.

Зампредседателя регионального комитета по труду и занятости населения Тимофей Котов заявил, что власти ожидают всплеск роста количества безработных из-за дополнительных мер поддержки. С момента введения ограничений темпы прироста безработных жителей Ленобласти составляют примерно 1,5-2 тыс. человек в неделю. С 30 марта безработными официально признаны 19 245 человек, пишет «Интерфакс«.

“Сложно спрогнозировать точное значение, где мы остановимся, но до сентября рынок труда у нас будет падать, а количество безработных будет расти. После того, как ситуация стабилизируется, конечно, начнется снижение”, — добавил Котов.