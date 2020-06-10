Мальчик, которого якобы избили в Санкт-Петербурге, признался в обмане – СК

Школьник признался, что сам выдумал историю о своём избиении в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, так как упал в канализационный люк и боялся наказания матери, сообщает пресс-служба городского управления СК России.
Ранее в пресс-службе регионального ГУМВД сообщили, что женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении ее 10-летнего сына на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. СМИ сообщали, что мальчик хотел покататься на качелях, когда на него якобы набросились пятеро подростков 13-15 лет.
«Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери», — сообщили в следственном управлении.
По данным пресс-службы, информацию о падении мальчика в заброшенный канализационный люк подтвердили двое очевидцев. Пострадавший ребёнок находится в больнице.
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