Мальчик, которого якобы избили в Санкт-Петербурге, признался в обмане – СК

Школьник признался, что сам выдумал историю о своём избиении в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, так как упал в канализационный люк и боялся наказания матери, сообщает пресс-служба городского управления СК России.

Ранее в пресс-службе регионального ГУМВД сообщили, что женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении ее 10-летнего сына на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. СМИ сообщали, что мальчик хотел покататься на качелях, когда на него якобы набросились пятеро подростков 13-15 лет.

«Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери», — сообщили в следственном управлении.

По данным пресс-службы, информацию о падении мальчика в заброшенный канализационный люк подтвердили двое очевидцев. Пострадавший ребёнок находится в больнице.