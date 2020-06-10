Свыше 40% населения Ленинградской области регулярно занимаются спортом

К 2024 году планируется увеличить этот показатель до 55%. Об этом сказал губернатор Ленобласти в ходе отчета перед ЗакСобранием.

«По итогам года число жителей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, превысило 700 тысяч человек, что составляет 42,3% населения», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В своем ежегодном отчете перед депутатами ЗакСобрания Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что в прошлом году, который был объявлен годом ЗОЖ в Ленобласти, на территории региона прошло 928 физкультурных и спортивных мероприятий. Появилось 15 новых современных спортивных объектов на сумму 2,1 млрд. рублей. В Инстаграме начался #марафон365 — где каждый день появляется важное и интересное о здоровье, спорте, событиях для каждого. Анонсировал марафон глава региона Александр Дрозденко, который начал бегать.

Также в области шла активная работа и продолжается «Вело-47» реализация проекта по созданию велосипедной инфраструктуры во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском районах и Сосновом Бору. По мнению разработчиков проекта, велодорожки помогут увеличить число людей, вовлеченных в ЗОЖ, как минимум на 15%. На данный момент, согласно опросу, только 15% жителей Ленобласти регулярно пользуются велосипедами, но к ним готовы присоединиться еще 30% ленинградцев, если в регионе появится подходящая инфраструктура.

По словам главы региона, реализация программ, проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, будет продолжена. Также в этом году рассмотрят дополнительные меры стимулирования работодателей, чьи сотрудники активно занимаются спортом, в виде снижения налоговой нагрузки