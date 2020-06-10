Кудрово и Новосергиевку свяжет новый веломаршрут

Протяженность нового веломаршрута во Всеволожском районе Ленобласти составит около 5 километров.

Маршрут для велосипедистов и любителей пеших прогулок будет проходить через парк “Оккервиль” — от перекрестка проспекта Солидарности с Ленинградской улицей в Кудрово до могилы майора-танкиста в Новосергиевке. На протяжении всей дороги будет установлено освещение, а на конечных точках оборудуют зоны отдыха со скамейками.

Местная администрация уже осмотрела участок территории, по которому пройдет маршрут. Специалисты в ближайшее время приступят к созданию проекта.