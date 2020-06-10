«Экология – глобальный вопрос»: биолог Павел Глазков поддержал поправки в Конституцию

Журналист и кандидат биологических наук Павел Глазков выступил в поддержку принятия поправок в Конституцию России.
По мнению Глазкова, эта тема становится все острее для каждого человека. А вопросы, касающиеся сохранения окружающей среды, становятся в один ряд с безопасностью государства.
Принятие поправок в Конституцию России поможет в вопросах защиты животных, всей природы и экологии. Потому что это больше не будет инициативой лишь группы отдельных людей или общественных организаций. Такая работа, согласно Конституции, будет в интересах государства.
Экологи, защитники животных и просветители будут прямо поддерживаться, согласно закону страны. На практике это значит больше инициатив, больше спасенных природных богатств.
Биолог считает, что ответственное отношение к природе в людях следует пробуждать. А познание природы поможет в ее защите.