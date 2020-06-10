Из-за COVID-19 могут потерять работу 144 тыс. жителей Петербурга

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главу Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, в Санкт-Петербурге из-за COVID-19 без работы могут остаться 144 000 граждан. Это около 4,5 % трудоустроенных.

По словам Дмитрия Чернейко, итоговая цифра будет зависеть от поведения работодателей после снятия всех карантинных ограничений по COVID-19. Согласно подсчетам экспертов НИУ ВШЭ, активные сокращения в Санкт-Петербурге начались еще в марте.

Больше всего пострадала сфера обслуживания. В сфере торговли без работы остались 38000 человек. Также уволены 5000 сотрудников общепита и 3000 работников туристической сферы.