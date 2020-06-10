Биолог Павел Глазков опубликовал видео спасения нерпы в центре Петербурга

Автор и ведущий канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял на видео спасения нерпы, которая застряла на Неве в центре Петербурга.

Очевидцы увидели, что нерпа плавает в одном и том же месте. Они предположили, что животные запуталось и вызвали спасателей. На место оперативно прибыл катер поисково-спасательной службы Петербурга. Оказалось, что нерпа запуталась в веревке, что могло стоить ей жизни.

Спасатели, подплыв вплотную, с помощью специального гарпуна зацепили кусок веревки, в которую запуталось животное. Оказалось, что к веревке была привязана еще канистра из-под машинного масла. Спасательная операция прошла успешно.