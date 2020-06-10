Средняя продолжительность жизни в Ленобласти выросла до 73 лет

В Ленобласти продолжается наблюдаться стабильная динамика повышения ожидаемой продолжительности жизни.

Так, с 2012 года средняя продолжительность жизни в регионе увеличилась на 4,2 года и составляет 73,6 года. Ленобласть занимает 22 место по данному показателю и второе место среди субъектов СЗФО. Об этом сообщил Александр Дрозденко в ходе ежегодного отчета перед региональным парламентом.

Кроме того, с 2003 года в Ленобласти стабильно падает уровень смертности населения. Если 15 лет назад был 21 умерший на 1 тыс. населения, то в 2019 уже 12,5.