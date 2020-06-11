Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область на смену первой

Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи региону квалифицированными специалистами и специализированным медицинским оборудованием. В конце мая из Москвы прибыла бригада из семи опытных медиков.
Как отмечают областные власти, в группу входят медбрат и шесть врачей различных направлений, в числе которых специалист по КТ-диагностике и эпидемиолог. Бригадой руководит заведующий реанимационным отделением Московской клинической больницы имени Боткина, хирург Сергей Лебедев.
По данным оперштаба региона, на среду в Псковской области подтверждено 1425 случаев COVID-19 против 1366 на вторник. Выздоровели 495 человек, 12 – скончались. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём аккаунте в Instagram объяснил высокий суточный прирост единовременным получением результатов тестов на коронавирус из Санкт-Петербурга.