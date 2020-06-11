Уже завтра, 12 июня, жители Ленинградской области присоединятся к Всероссийскому флешмобу #МыРоссия

В 12.00 в Волосово и Кингисеппе по городским громкоговорителям начнут транслироваться праздничные концерты, которые откроются гимном России. На центральной площади Тосно немногочисленные гости праздника исполнят гимн Российской Федерации во время поднятия государственного флага.

Хоровые коллективы Волхова споют гимн на ступенях Волховского дворца культуры и с балкона дома культуры «Железнодорожник», к ним в рамках флешмоба «Я знаю гимн своей страны» присоединятся прохожие и зрители. В Луге передвижная концертная бригада проедет по дворам в разных районах города – они споют гимн страны и представят концерт «Моя Россия».

В социальных сетях и на районных телеканалах Ленобласти в День России будут транслироваться специально подготовленные ролики исполнения гимна.

Как уже ранее писал ivbg.ru, до 12 июня жителей Ленобласти приглашают принять участие в акции «Окна России». Для этого необходимо разместить рисунок, посвященный своему региону, городу, деревне на своем окне. Украшенное окно нужно сфотографировать и выложить в социальные сети. В посте необходимо рассказать о рисунке и указать специальные хештеги: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия, #ОкнаРоссии_РДШ.