Жители Ленобласти присоединились к всероссийскому флешмобу «Флаги России»

12 июня жителям региона предлагают разместить в своих окнах и на балконах флаги России в честь праздника страны.

В Ленобласти к флэшмобу присоединятся жители Кингисеппа, Тосно, Подпорожья, Приозерска, Отрадного, а также Большой Ижоры. В селе Путилово Кировского района жителям дома на улице Дорофеева раздадут флаги России и предложат поприветствовать друг друга со своих балконов.

Вам будет интересно Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Окна России» В преддверии празднования Дня России — жители региона могут украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными стране и своей малой... 08.06.2020 52

Напомним, что в День Победы в стране проходила похожая акция под названием «Окна Победы». По данным ВЦИОМ, россияне активно присоединялись к этому флешмобу. Рисунки в честь Дня Победы на своих окнах сделали и жители Ленобласти.