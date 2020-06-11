Арестован Юрий Деревенчук – директор по развитию филиала «Магистральных электрических сетей Северо-Запад». Его подозревают в «покушении на взятку в особо крупном размере». В преступной схеме участвовал и руководитель отдела по договорам предприятия Леонид Серебряков.

По версии следствия, топ-менеджеры пытались получить взятку в 100 млн рублей от руководителя «Усть-Луга Ойл» за согласование сделки опосредованного присоединения «НОВАТЕК – Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», находящейся в ведении его предприятия. В противном случае взяточники угрожали не согласовать сделку.