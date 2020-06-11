Во дворах Ленобласти 12 июня пройдут праздничные концерты

Творческие коллективы районных Дворцов культуры в честь Дня России организуют в праздничные программы прямо во дворах

К всероссийской акции уже присоединились в городе Луга – там концерты пройдут для жителей трех дворов, в шести дворах города Кировска пройдут аудио-поздравления от совета депутатов и администрации МО «Кировск», музыкальные поздравления и концерт шоу-группы барабанщиц ансамбля танца «Фейерверк».

В деревне Горбунки Дворец культуры организует праздничный концерт для жителей дома 38, с трансляцией в соцсетях.

Также 12 июня жители Ленобласти споют государственный гимн страны с балконов.

Вам будет интересно В День России в Ленобласти выступят семейные хоры Всероссийская акция «За семью, за Родину, за Россию» пройдет в Ленинградской области в День России - 12 июня. В Кингисеппе... 11.06.2020 34

Как уже ранее писал ivbg.ru, до 12 июня жителей Ленобласти приглашают принять участие в акции «Окна России». Для этого необходимо разместить рисунок, посвященный своему региону, городу, деревне на своем окне. Украшенное окно нужно сфотографировать и выложить в социальные сети. В посте необходимо рассказать о рисунке и указать специальные хештеги: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия, #ОкнаРоссии_РДШ.