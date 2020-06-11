Более 10 тысяч жителей Ленинградской области стали самозанятыми

Новый налог на профессиональный доход введен в Ленобласти с 1 января 2020 года. На сегодняшний день уже 10575 жителей региона оформили статус самозанятых.

Напомним, что с 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наёмных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2020 году по предварительным подсчетам в регионе будет зарегистрировано 7 тысяч самозанятых, а уже к 2024 году их количество составит 27 тысяч. Однако, судя по темпам, цифры могут значительно поменяться.