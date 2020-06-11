Стало известно, где 11 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3396 человек. Выздоровели – 2528 человек. Умерли – 23 человека.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск.
Волосовский район:
- Волосово;
- Торосово;
- Большая Вруда;
- Ущевицы;
- Кайкино.
Волховский район:
- Волхов.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Сиверский;
- Вырица;
- Коммунар;
- Дружная Горка;
- Покровка;
- Мины.
Киришский район:
- Кириши;
- Будогощь.
Ломоносовский район:
- Гостилицы;
- Горбунки;
- Лопухинка.
Приозерский район:
- Приозерск;
- Саперное;
- Запорожское.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тосненский район:
- Тосно;
- Ульяновка.