Стало известно, где 11 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3396 человек. Выздоровели – 2528 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район:

Бокситогорск.

Волосовский район:

Волосово;

Торосово;

Большая Вруда;

Ущевицы;

Кайкино.

Волховский район:

Волхов.

Гатчинский район:

Гатчина;

Сиверский;

Вырица;

Коммунар;

Дружная Горка;

Покровка;

Мины.

Киришский район:

Кириши;

Будогощь.

Ломоносовский район:

Гостилицы;

Горбунки;

Лопухинка.

Приозерский район:

Приозерск;

Саперное;

Запорожское.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тосненский район: