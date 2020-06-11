Стало известно, где 11 июня зафиксированы 54 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3396 человек. Выздоровели – 2528 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Бокситогорский район: 

  • Бокситогорск.

Волосовский район:

  • Волосово;
  • Торосово;
  • Большая Вруда;
  • Ущевицы;
  • Кайкино.

Волховский район: 

  • Волхов.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Сиверский;
  • Вырица;
  • Коммунар;
  • Дружная Горка;
  • Покровка;
  • Мины.

Киришский район:

  • Кириши;
  • Будогощь.

Ломоносовский район:

  • Гостилицы;
  • Горбунки;
  • Лопухинка.

Приозерский район:

  • Приозерск;
  • Саперное;
  • Запорожское.

Сланцевский район:

  • Сланцы.

Тосненский район:

  • Тосно;
  • Ульяновка.