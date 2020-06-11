В Ленобласти заработала «горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию

Жители Ленобласти могут узнать о ходе подготовки к общероссийскому голосованию, а также о едином дне голосования 13 сентября текущего года.

Обратиться на «горячую линию» по телефону 8 (812) 492-96-51 можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Вам будет интересно Жителей Ленобласти приглашают понаблюдать за голосованием по внесению поправок в Конституцию России В регионе продолжается прием предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями. Положение о порядке приема размещено на сайте Общественной палаты Ленобласти. Направить... 10.06.2020 88

Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Напоминаем, что заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения можно подать с 5 по 21 июня до 14:00 любым из предложенных способов:

в территориальных избирательных комиссиях – с 16:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 14:00 в выходные;

в участковых избирательных комиссиях – с 16 по 21 июня до 14:00.

в любом МФЦ;

на сайте госуслуг.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

С подробной информацией о предстоящем голосовании можно познакомиться на сайте Леноблизбиркома, а также на порталах Конституция2020.рф, Мояконституция.рф, Волонтерыконституции.рф или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-200-00-20.