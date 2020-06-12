Специалисты нашли в воздухе Ленобласти цинк, кадмий и свинец

Автор: Александр Селиванов
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За май уровень загрязнения воздуха в регионе классифицировался как низкий.

По информации пресс-службы ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воздухе Ленобласти специалисты обнаружили примеси никеля, меди, цинка, железа, свинца и других металлов.

Отмечается, что концентрация металлов не допускала предельно допустимую норму.

За минувший месяц сильного загрязнения атмосферного воздуха в Ленобласти зафиксировано не было.

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