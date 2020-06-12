Оперштаб: за сутки после COVID-19 в России выписаны 8 220 человек, всего выздоровели 269 370

За сутки после коронавируса в России выписаны 8 220 человек, всего выздоровели 269 370, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки выписано 8 220 человек… За весь период выписано 269 370 человек», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 2 255 человек, в Подмосковье — 768, в Санкт-Петербурге — 412, в Нижегородской области — 361.