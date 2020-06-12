Строительство школы на 825 мест возобновлено в Янино

Несколько рабочих бригад вышли на стройплощадку школы.

В Янино рабочие приступили с строительству школы на 825 мест. Возведение учебного заведения началось с монолитных конструкций подвала и первого этажа здания, сообщили в Дирекции КРТ Ленобласти.

Отмечается, что строительство школы планируется завершить к лету 2021 года.

Напомним, что по проекту здание включает в себя 33 учебных начальных и старших классов. На прилегающих к школе территориях будут возведены спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и т.д. Также школа будет оснащена актовым залом, библиотекой, столовой и многим другим.