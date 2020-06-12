Биолог Павел Глазков снял сюжет о лосенке и безопасности на дорогах

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял новый сюжет про лосёнка.

Биолог снял материал про лосёнка, которого увидел на просёлочной дороге, возвращаясь из Нижне-Свирского заповедника. Увидев биолога, детёныш пробежал около ста метров, зашёл в лес и замер у обочины, после чего скрылся.

Павел Глазков напоминает, что если вы увидите в лесу лосёнка, не спешите подходить к нему, так как рядом может находиться его мать. Лосиха самоотверженно защищает своих детей. Своим острым копытом она может нанести удар – вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя.

Также биолог призвал водителей быть осторожными на дорогах. Именно молодые особи чаще всего летом часто попадают под колеса автомобилей. Ежегодно в нашей области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 этих животных.

«В конце лета – первой половине осени у лосей начинается период размножения — так называемый гон. В это время самцы становятся очень агрессивными, много перемещаются, и в том числе выходят на дороги», — сообщает биолог.
Вам будет интересно
Биолог Павел Глазков снял сюжет о Нижне-Свирском заповеднике
Автор и ведущий канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал об уникальном месте Ленобласти - Нижне-Свирском государственном заповеднике. Заповедник находится...
27.05.2020 241