Биолог Павел Глазков снял сюжет о лосенке и безопасности на дорогах

Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял новый сюжет про лосёнка.

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Биолог снял материал про лосёнка, которого увидел на просёлочной дороге, возвращаясь из Нижне-Свирского заповедника. Увидев биолога, детёныш пробежал около ста метров, зашёл в лес и замер у обочины, после чего скрылся.

Павел Глазков напоминает, что если вы увидите в лесу лосёнка, не спешите подходить к нему, так как рядом может находиться его мать. Лосиха самоотверженно защищает своих детей. Своим острым копытом она может нанести удар – вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя.

Также биолог призвал водителей быть осторожными на дорогах. Именно молодые особи чаще всего летом часто попадают под колеса автомобилей. Ежегодно в нашей области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 этих животных.

«В конце лета – первой половине осени у лосей начинается период размножения — так называемый гон. В это время самцы становятся очень агрессивными, много перемещаются, и в том числе выходят на дороги», — сообщает биолог.