Биолог Павел Глазков снял сюжет о лосенке и безопасности на дорогах

Автор и ведущий канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков снял новый сюжет про лосёнка.
Биолог снял материал про лосёнка, которого увидел на просёлочной дороге, возвращаясь из Нижне-Свирского заповедника. Увидев биолога, детёныш пробежал около ста метров, зашёл в лес и замер у обочины, после чего скрылся.
Павел Глазков напоминает, что если вы увидите в лесу лосёнка, не спешите подходить к нему, так как рядом может находиться его мать. Лосиха самоотверженно защищает своих детей. Своим острым копытом она может нанести удар – вплоть до смертельного, и нападает она в этой ситуации даже на медведя.
Также биолог призвал водителей быть осторожными на дорогах. Именно молодые особи чаще всего летом часто попадают под колеса автомобилей. Ежегодно в нашей области от столкновения с автотранспортом погибает более 150 этих животных.