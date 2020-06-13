Видео: Михаил Ефремов рассказал о произошедшем и покаялся в видеообращении

Как ранее сообщал ivbg.ru, 9 июня в Москве Актер Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон интернет-магазина. Курьер – 58-летний Сергей Захаров – был госпитализирован в Институт Склифосовского, где скончался.

Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором рассказал о том, что сейчас с ним происходит. В видео он попросил прощения у семьи погибшего. Сказал, что поддержит их, как только сможет. Подчеркнул, что это не желание подкупить, а попытка искупить. Также Ефремов сообщил, что не будет задействовать связи и ресурсы, чтобы избежать наказания.

«Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», – завершил свое обращение Михаил Ефремов

Полное обращение опубликовано 13 июня в youtube-канале «Гражданин Поэт». Приводим его ниже. Несколько видео с места смертельного ДТП с Ефремовым вы сможете найти на youtube-канале iVBG.ru.