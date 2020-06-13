Соблюдение масочного режима проверили в Тихвинском районе

В День России в Тихвинском районе прошел противоэпидемиологический рейд. Проверяли соблюдение масочного режима в магазинах, на улицах и в общественном транспорте. Проведено 49 профилактических бесед. Ни оного протокола составлено не было.

Уровень соблюдения масочного режима в Тихвинском районе увеличился. Маски носят:

На открытых пространствах – 12 % граждан (в ходе прошлого рейда – 10 %).

В магазинах – 94 % граждан (в ходе прошлого рейда – 90 %).

Среди сотрудников магазинов и общественного транспорта – 98 % (без изменений).

В ходе рейда проверены 19 торговых точек, а также четыре спортивных и детских площадки.