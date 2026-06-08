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В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко
Новости Социум

Какие продукты можно и нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты мы храним не так, как нужно, и это может повлиять на их вкус и качество. Эксперты рекомендуют пересмотреть привычные способы хранения некоторых продуктов.

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:

  • Кетчуп: в нем много кислоты, поэтому микробы погибают быстрее при комнатной температуре. Кроме того, в тепле соус становится менее вязким, и его удобнее наливать, пишет «Доктор Питер».

  • Соевый соус: он не испортится в кладовке. Однако если вы предпочитаете именно охлажденный соус для роллов, например, то можете держать его в холодильнике — менее вкусным он не станет.

  • Мед: мед при низких температурах затвердеет и засахарится. Лучше хранить его при комнатной температуре.

  • Хлеб: в хлебе есть крахмал, который под воздействием низких температур теряет воду и кристаллизуется. Из-за этого выпечка быстрее становится черствой.

  • Кофе: зерна и молотый кофе не стоит держать в холодильнике. Они поглощают влагу и запахи, а также в холодильнике на них может образоваться конденсат, который ухудшит вкус и аромат напитка.

  • Шоколад: при хранении в холодильнике на шоколаде появляется белый налет, который не опасен, но может изменить текстуру продукта.

Продукты, которые лучше хранить в холодильнике:

  • Молотые специи: тепло, свет и кислород разрушают летучие соединения в приправах, и они теряют вкус и аромат. Хранение в холодильнике поможет продлить срок их службы.

  • Цельнозерновая мука: холод мешает жирам в муке окисляться, поэтому она не приобретает неприятный прогорклый вкус.

  • Орехи: сырые орехи лучше держать в холодильнике, чтобы предотвратить окисление жиров и сохранить вкус.

  • Соус песто: он быстро портится, поэтому лучше охладить его сразу после первого применения.

  • Хрен также лучше держать в холодильнике после открытия банки, чтобы он не утратил свой вкус.

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