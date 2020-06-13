Стало известно, где 13 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3501 человек. Выздоровели – 2628 человек. Умерли – 23 человека.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Волосовский район:
- Сельцо;
- Большая Вруда.
Волховский район:
- Волхов;
- Подвязье;
- Потанино.
Всеволожский район:
- Романовка.
Выборгский район:
- Выборг;
- Первомайское;
- Советский.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Сокколово;
- Высокоключевой;
- Терволово.
Кингисеппский район:
- Кингисепп;
- Ивангород.
Киришский район:
- Кириши;
- Кусино.
Кировский район:
- Кировск;
- Синявино.
Лодейнопольский район:
- Лодейное поле;
- Мошкино.
Ломоносовский район:
- Горбунки.
Приозерский район:
- Приозерск;
- Синево;
- Починок.
Сланцевский район:
- Сланцы.
Тихвинский район:
- Тихвин;
- Мелегежская Горка;
- Шугозеро;
- Мошково.