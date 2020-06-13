Стало известно, где 13 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3501 человек. Выздоровели – 2628 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

Сельцо;

Большая Вруда.

Волховский район:

Волхов;

Подвязье;

Потанино.

Всеволожский район:

Романовка.

Выборгский район:

Выборг;

Первомайское;

Советский.

Гатчинский район:

Гатчина;

Сокколово;

Высокоключевой;

Терволово.

Кингисеппский район:

Кингисепп;

Ивангород.

Киришский район:

Кириши;

Кусино.

Кировский район:

Кировск;

Синявино.

Лодейнопольский район:

Лодейное поле;

Мошкино.

Ломоносовский район:

Горбунки.

Приозерский район:

Приозерск;

Синево;

Починок.

Сланцевский район:

Сланцы.

Тихвинский район: