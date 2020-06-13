Стало известно, где 13 июня зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным Роспотребнадзора, всего в Ленобласти заболевших COVID-19 – 3501 человек. Выздоровели – 2628 человек. Умерли – 23 человека.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

  • Сельцо;
  • Большая Вруда.

Волховский район:

  • Волхов;
  • Подвязье;
  • Потанино.

Всеволожский район:

  • Романовка.

Выборгский район:

  • Выборг;
  • Первомайское;
  • Советский.

Гатчинский район:

  • Гатчина;
  • Сокколово;
  • Высокоключевой;
  • Терволово.

Кингисеппский район:

  • Кингисепп;
  • Ивангород.

Киришский район:

  • Кириши;
  • Кусино.

Кировский район:

  • Кировск;
  • Синявино.

Лодейнопольский район:

  • Лодейное поле;
  • Мошкино.

Ломоносовский район:

  • Горбунки.

Приозерский район:

  • Приозерск;
  • Синево;
  • Починок.

Сланцевский район:

  • Сланцы.

Тихвинский район:

  • Тихвин;
  • Мелегежская Горка;
  • Шугозеро;
  • Мошково.