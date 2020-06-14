Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 14 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

Согласно последним данным, 14 июня число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7,76 миллиона человек. Погибли от опасного заболевания 429 736 человек, 3,69 миллиона выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

США лидируют по числу подтвержденных случаев: более 2 миллионов зараженных, следом Бразилия — 850,5 тыс. человек, Россия — 520,1 тыс.

В России за последние сутки обнаружены 8 706 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 520 129. В стране зафиксировано 6 829 смертей от опасного заболевания, при этом выздоровели 274,6 тысяч человек.