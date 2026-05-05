Правительство России внесло изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно новому постановлению кабмина, некоторые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно нововведениям, практический экзамен теперь назначается не позднее 60 дней после сдачи теоретической части, тогда как ранее на сдачу практики отводилось шесть месяцев. Это изменение призвано сократить сроки повторной сдачи экзамена и избежать их затягивания. Кроме того, сроки сдачи обоих видов экзаменов могут быть перенесены по заявлению в Госавтоинспекцию.

Перечень оснований для прекращения экзаменов и аннулирования их результатов расширен. Теперь к ним относятся использование средств связи, видео-, фото- и аудиоаппаратуры, вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Шанс на повторную сдачу будет предоставлен не раньше, чем через год после прекращения экзамена.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сдачу экзамена по вождению кандидату не потребуется прикреплять медицинскую справку, если данные о результатах содержатся в ЕГИСЗ.