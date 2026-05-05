В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России внесло изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. Согласно новому постановлению кабмина, некоторые изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно нововведениям, практический экзамен теперь назначается не позднее 60 дней после сдачи теоретической части, тогда как ранее на сдачу практики отводилось шесть месяцев. Это изменение призвано сократить сроки повторной сдачи экзамена и избежать их затягивания. Кроме того, сроки сдачи обоих видов экзаменов могут быть перенесены по заявлению в Госавтоинспекцию.

Перечень оснований для прекращения экзаменов и аннулирования их результатов расширен. Теперь к ним относятся использование средств связи, видео-, фото- и аудиоаппаратуры, вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. Шанс на повторную сдачу будет предоставлен не раньше, чем через год после прекращения экзамена.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сдачу экзамена по вождению кандидату не потребуется прикреплять медицинскую справку, если данные о результатах содержатся в ЕГИСЗ.

водительские права Россия водитель
Синхронистка из Гатчины завоевала три медали на этапе Кубка мира

В китайском городе Сиань прошел третий этап Кубка мира по синхронному плаванию.

Воспитанница спортивной школы «Киви» Гатчинского округа Елизавета Смирнова показала отличные результаты и привезла домой три медали — два «золота» и одно «серебро».

Сборная России завоевала в общей сложности восемь медалей и заняла второе место в общем зачете.

