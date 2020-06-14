Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.

Поэтому планы на отдых этим летом могут поменяться из-за пандемии и россияне должны учитывать быстрые изменения в планах.

«Мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит», — отметил Мурашко.

Напомним, за последние сутки в России подтверждены 8 835 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 528 964 человека.