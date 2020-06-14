Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 14 июня

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших  — 3 553 человека. Выздоровели 2 666 человек. Умерли — 23.

Волховский район:
  • Пехалево.
Всеволожский район:
  • Мурино;
  • Ненимяки.
Выборгский район:
  • Советский.
Гатчинский район:
  • Гатчина;
  • Тайцы;
  • Меньково; 
  • Сиверский;
  • Терволово;
  • Коммунар;
  • Лампово; 
  • Новый Свет; 
  • Пустошка; 
  • Пудость. 
Киришский район:
  • Кириши;
  • Глажево;
  • Будогощь.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное поле;
  • Алеховщина.
Ломоносовский район:
  • Аннино;
  • Виллози;
  • Озерное.
Приозерский район:
  • Сосново;
  • Петровское;
  • Громово;
  • Моторное;
  • Раздолье.
Тихвинский район:
  • Тихвин;
  • Погорелец.
Тосненский район:
  • Никольское;
  • Любань.