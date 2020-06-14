Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 14 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 553 человека. Выздоровели 2 666 человек. Умерли — 23.
Волховский район:
- Пехалево.
Всеволожский район:
- Мурино;
- Ненимяки.
Выборгский район:
- Советский.
Гатчинский район:
- Гатчина;
- Тайцы;
- Меньково;
- Сиверский;
- Терволово;
- Коммунар;
- Лампово;
- Новый Свет;
- Пустошка;
- Пудость.
Киришский район:
- Кириши;
- Глажево;
- Будогощь.
Лодейнопольский район:
- Лодейное поле;
- Алеховщина.
Ломоносовский район:
- Аннино;
- Виллози;
- Озерное.
Приозерский район:
- Сосново;
- Петровское;
- Громово;
- Моторное;
- Раздолье.
Тихвинский район:
- Тихвин;
- Погорелец.
Тосненский район:
- Никольское;
- Любань.