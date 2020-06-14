Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 14 июня

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 52 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 3 553 человека. Выздоровели 2 666 человек. Умерли — 23.

Волховский район:

Пехалево.

Всеволожский район:

Мурино;

Ненимяки.

Выборгский район:

Советский.

Гатчинский район:

Гатчина;

Тайцы;

Меньково;

Сиверский;

Терволово;

Коммунар;

Лампово;

Новый Свет;

Пустошка;

Пудость.

Киришский район:

Кириши;

Глажево;

Будогощь.

Лодейнопольский район:

Лодейное поле;

Алеховщина.

Ломоносовский район:

Аннино;

Виллози;

Озерное.

Приозерский район:

Сосново;

Петровское;

Громово;

Моторное;

Раздолье.

Тихвинский район:

Тихвин;

Погорелец.

Тосненский район: