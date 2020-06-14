Офисы единого информационно-расчетного центра откроются в Кудрово и Мурино 

Во Всеволожском районе Ленобласти 1 июля откроются офисы ЕИРЦ, где можно не только оплатить коммунальные услуги, но и получить индивидуальную консультацию по расчетам.

Так, в Мурино офис расположится по адресу: улица Шоссе в Лаврики, дом 85, в Кудрово — улица Ленинградская, дом 9/8. Об этом сообщает пресс-служба Заневского городского поселения.

Добавляется, что 1 декабря офисы ЕИРЦ откроются во Всеволожске по Октябрьскому проспекту и в Сертолово по улице Школьной.