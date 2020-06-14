С 15 июня в Петербурге снимают ряд ограничений по коронавирусу

В Петербурге с 15 июня к работе вернутся парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Александр Беглов подписал соответствующий указ.

Так, с 15 июня откроются:

библиотеки и архивы (по предварительной записи);

магазины розничной торговли мебелью, за исключением тех, которые находятся в ТЦ и ТРЦ;

парикмахерские, за исключением оказания косметических услуг (по предварительной записи);

рекрутинговые агентства (по предварительной записи);

риэлтерские организации (по предварительной записи);

фотомастерские, фотостудии и фотоателье;

организации и ИП, занимающиеся ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов;

организации и ИП, предоставляющие бытовые услуги, названные в приложении к постановлению;

спортивные клубы и прочие учреждениям для подготовки профессиональных спортсменов.

Владельцы всех организаций должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.

Ранее мы рассказывали, какие ограничения будут сняты в Ленобласти с 15 июня.