С 15 июня в Петербурге снимают ряд ограничений по коронавирусу

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге с 15 июня к работе вернутся парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Александр Беглов подписал соответствующий указ.

Так, с 15 июня откроются: 

  • библиотеки и архивы (по предварительной записи);
  • магазины розничной торговли мебелью, за исключением тех, которые находятся в ТЦ и ТРЦ;
  • парикмахерские, за исключением оказания косметических услуг (по предварительной записи);
  • рекрутинговые агентства (по предварительной записи);
  • риэлтерские организации (по предварительной записи);
  • фотомастерские, фотостудии и фотоателье;
  • организации и ИП, занимающиеся ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов; 
  • организации и ИП, предоставляющие бытовые услуги, названные в приложении к постановлению;
  • спортивные клубы и прочие учреждениям для подготовки профессиональных спортсменов.

Владельцы всех организаций должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.  

Ранее мы рассказывали, какие ограничения будут сняты в Ленобласти с 15 июня.

 