С 15 июня в Петербурге снимают ряд ограничений по коронавирусу

В Петербурге с 15 июня к работе вернутся парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. Александр Беглов подписал соответствующий указ.
Так, с 15 июня откроются:
- библиотеки и архивы (по предварительной записи);
- магазины розничной торговли мебелью, за исключением тех, которые находятся в ТЦ и ТРЦ;
- парикмахерские, за исключением оказания косметических услуг (по предварительной записи);
- рекрутинговые агентства (по предварительной записи);
- риэлтерские организации (по предварительной записи);
- фотомастерские, фотостудии и фотоателье;
- организации и ИП, занимающиеся ремонтом, обслуживанием и арендой велосипедов и самокатов;
- организации и ИП, предоставляющие бытовые услуги, названные в приложении к постановлению;
- спортивные клубы и прочие учреждениям для подготовки профессиональных спортсменов.
Владельцы всех организаций должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.
Ранее мы рассказывали, какие ограничения будут сняты в Ленобласти с 15 июня.