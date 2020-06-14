МЧС предупреждает жителей Ленобласти о грозе и пожароопасной ситуации 15-17 июня

В Ленобласти 15 и 16 июня ожидается повышенная пожароопасность, а 16 и 17 июня — гроза.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ “Северо-Западное УГМС”, 15 и 16 июня в большинстве районов Ленобласти ожидается третий класс пожароопасности, а 16 и 17 июня будут ливни и грозы. Во время грозы — порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

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Спасатели напоминают, что при грозе в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя растапливать печь и разговаривать по телефону. Также запрещается близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, а телевизор, радио и другие электробытовые приборы по возможности нужно выключить. Кроме того жителей региона просят не разводить костры и не использовать открытый огонь на улицах.

В МЧС напоминают: