Парикмахерские, библиотеки, бани и мебельные магазины возобновят работу в Санкт-Петербурге

Парикмахерские, библиотеки, бани, мебельные магазины и фотостудии возобновят работу в Санкт-Петербурге с понедельника в рамках первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Изменения в постановление правительства Петербурга от 13 марта №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внес губернатор города Александр Беглов.

Согласно этим изменениям, с 15 июня в Петербурге разрешается работа библиотек и архивов, парикмахерских (за исключением косметических услуг), риэлтерских организаций, рекрутинговых агентств, городских бань, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, мебельных магазинов (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров), а также организаций, оказывающих услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.

Также возобновляется тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах и государственных учреждениях Петербурга, занимающихся спортивной подготовкой «на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства», а также подготовкой членов спортивных сборных команд.

С 15 июня в северной столице в полном объёме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

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Ранее сообщалось, что на втором этапе снятия ограничений, который может начаться в конце июня, в Петербурге планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту. Также обсуждается возможность открытия летних кафе и веранд. Не исключено, что при соблюдении определённых требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк. На третьем этапе снятия ограничений, который может начаться в июле, при улучшении эпидситуации могут открыться салоны красоты, может быть разрешен допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.