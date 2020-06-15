Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 15 июня

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 435 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 3,8 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 333008 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 867882 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 2 162 228 заболевших.

Вам будет интересно Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции На интерактивной карте можно увидеть, какие ограничения в конкретном регионе уже отменили, а какие еще в силе. На сайте Cтопкоронавирус.рф появилась... 14.06.2020 52

В России, по состоянию на утро 15 июня, число заразившихся коронавирусом составляло 528964 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.