Подросток утонул в карьере возле поселка Шапки

Труп 17-летнего студента петербургского морского технического колледжа извлекли из воды шестого карьера возле поселка Шапки в Тосненском районе 14 июня. Молодой человек утонул утром, в этот же день.

Подросток отдыхал в компании из восьми человек на карьере, который не предназначен для купания. Опасность водоема в том, что из-за родников он не прогревается. Есть вероятность судорог от холодной воды. Молодой человек нырнул в воду, но на поверхности не появился. Его стали искать сразу же.

Следов насилия на теле на зафиксировано.