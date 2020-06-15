В Ленобласти запущено движение по новому путепроводу на “Сортавале”

В Ленобласти на 105 километре трассы “Сортавала” открыли движение по новому путепроводу, реконструкция которого началась в 2018 году.

Там появилось новое сооружение с подходами. С 13 июня движение транспорта запущено по одной полосе в каждом направлении с ограничением по скорости 40 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор “Северо-Запад”.

В скором времени дорожники демонтируют старое сооружения, разберут насыпи на подходах к нему, после рекультивируют и благоустроят территорию. Также установят шумозащитные экраны, перильные ограждения на лестничных сходах, посадят многолетние травы.