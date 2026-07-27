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Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

Западные страны приняли целый ряд решений без оглядки на международное право и выпустили джина из бутылки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки - Западные страны приняли целый ряд решений без оглядки на международное право и выпустили джина из бу
Фото: Kremlin. ru

«[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», - констатировал он.

Путин подчеркнул, что этот документ — основа современного международного права. Президент напомнил, что СССР была одной из основательниц ООН и авторов международного права и системы международных отношений. По словам Путина, после развала страны ситуация поменялась.

«Так называемые победители в холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад — вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне», — сказал он.

Лидер добавил, что западные страны начали править, причем делать это сразу на практике. В этой связи он привел в пример события, которые разворачивались в Югославии, где все стали свидетелями разделения народа Сербии.

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Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 276 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.

Над регионами России сбили 276 украинских БПЛА - В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара.
Фото: Минобороны РФ.

Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Краснодарским краем и над акваториями Черного и Азовского морей.

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В Ростове-на-Дону в результате ночных ударов украинских беспилотников погибла семейная пара. По словам губернатор региона Юрия Слюсаря, еще пять человек пострадали. Из них двое, в том числе несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии.

В Белгороде из-за ночных атак пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей. Возгорания произошли в нескольких квартирах МКД, загорелось также более 15 машин, сообщил оперштаб региона.

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