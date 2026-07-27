Западные страны приняли целый ряд решений без оглядки на международное право и выпустили джина из бутылки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.

«[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», - констатировал он.

Путин подчеркнул, что этот документ — основа современного международного права. Президент напомнил, что СССР была одной из основательниц ООН и авторов международного права и системы международных отношений. По словам Путина, после развала страны ситуация поменялась.

«Так называемые победители в холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад — вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне», — сказал он.

Лидер добавил, что западные страны начали править, причем делать это сразу на практике. В этой связи он привел в пример события, которые разворачивались в Югославии, где все стали свидетелями разделения народа Сербии.