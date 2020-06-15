Туристам разрешили с 15 июня посещать природный парк «Валаамский архипелаг», ранее закрытый из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Возобновляется работа природного парка «Валаамский архипелаг». Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма», — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.

Кроме того, разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населённых пунктов.

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С 15 июня в Карелии также полностью возобновили работу все виды общественного транспорта.