Жители нескольких улиц остались без горячей воды во Всеволожске

Жители нескольких улиц, а также сотрудники дома культуры и прокуратуры остались без горячей воды во Всеволожске. Прорыв на «Всеволожских тепловых сетях» у дома № 1 по улице Вокка произошел 15 июня около 09:00.

Без воды остались улицы Плоткина, Межевая, Вокка, Ленинградская, Павловская, Коралловская, Социалистическая, Чернышевского, Александровская, Константиновская, Колтушское шоссе, Всеволожский и Октябрьский проспекты, а также переулок Вахрушева.

Предварительно время восстановления подачи горячей воды – 15 июня в 18:00